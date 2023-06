Glücksbringer Beethoven

Trotz Corona-Blues in 2020 - Beethoven macht glücklich! Zum Beweis haben wir sechs Klassiker mit hohem Glücksfaktor für Sie zusammengestellt.

Glücksmoment: Die "Eroica" mit Sir Roger Norrington

Hast du Töne?! Das SWR Symphonieorchester spielt einfach nicht, was der Chef vorgibt! In Ludwig van Beethovens "Eroica" mischen sich plötzlich Thema und Variationen über "Happy Birthday":



Es ist der letzte Tag der Großbritannien-Tournee und die Musiker überraschen Sir Roger Norrington an seinem 84. Geburtstag mit einem Arrangement ihres ehemaligen Musikerkollegen Georg ter Voert! Schauen Sie mal, wie Sir Roger strahlt – wer möchte an seinem Geburtstag nicht auch gerne mal so schön überrascht werden!

Glücksrezept: Die Cellosonate Nr. 3 mit Jacqueline du Pré

"Ich erinnere mich, dass wir uns nicht mal Guten Abend gesagt haben, sondern erst mal [...] zusammen spielten", sagte Jacqueline du Pré über das erste Treffen mit Daniel Barenboim. Die Leidenschaft für Musik hat beide zusammengeführt, 1967 heiraten sie. Wie innig die Beziehung gewesen sein muss, lässt die Aufnahme von 1970 vermuten, in der das Paar das Scherzo der Cellosonate Nr. 3 A-Dur op. 69 gemeinsam interpretiert.

Glückstreffer: Die "Fünfte" mit John Travolta

"A Fifth of Beethoven" schaffte es 1976 in die US-amerikanischen Charts und hielt sich dort ganze 19 Wochen – der Durchbruch für den bis dahin eher wenig erfolgreichen US-amerikanischen Pianisten, Komponisten und Arrangeur Walter Murphy. In Deutschland wird die Disco-Adaption von Beethovens fünfter Symphonie bekannt, als sie auf dem Soundtrack zum Kultfilm "Saturday Night Fever" veröffentlicht wird. Glück muss der Musiker haben ...

Glückssache: Die "Pastorale" mit Michael Gielen

DIE Ode an die Natur. Für Beethoven selbst war aber Natur nicht aus moralischen, sondern ganz persönlichen Gründen wichtig. "Mein unglückseliges Gehör plagt mich hier nicht", schrieb er 1815 in einem Skizzenblatt. Und fünf Jahre zuvor an seine Freundin Therese Malfatti: "Kein Mensch kann das Land so lieben wie ich. Geben doch Wälder, Bäume, Felsen den Widerhall, den der Mensch wünscht!"

Glücks-"Fall": Die "Mondscheinsonate" mit den Eistänzern Papadakis/Cizeron

Die Olympia-Goldmedaille verpassen sie 2018 in Pyeonchang nur knapp: Die Eistänzer Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron patzen im Kurztanz und können den Rückstand trotz eines perfekten Auftritts im freien Programm zu Beethovens Klaviersonate Nr. 14. nicht wieder wettmachen. Neue Chance, neues Glück: Kurz darauf werden sie in Mailand Weltmeister!

Glücks-"Bringer": Die "Ode an die Freude" mit Mr. Bean

Wir schreiben das Jahr 2019 a.b. – ante brexit. Rowan Atkinson wird von den Kollegen der "Hannoverschen Allgemeinen" gefragt, warum die Europäer die Briten jetzt noch lieben sollten. Antwort Atkinson: "Weil wir bezaubernd sind! Denken Sie nur an Mr. Bean [...]! Nein, im Ernst: Ich werde jetzt nicht damit anfangen, die Briten zu beweihräuchern. Da gibt es sicher ein paar Dinge, die man an uns nicht unbedingt mögen muss. Aber ich muss niemanden verteidigen. Mein Job ist es, mein Publikum zu unterhalten." Es lebe Europa und es lebe der britische Humor!