Mit seinem ersten Roman "Gleißendes Licht" betritt der in Berlin lebende Musiker Marc Sinan künstlerisches Neuland. Sein literarisches Debut ist zugleich Entwicklungsroman, Zeitstrudel und Erinnerungsarbeit. Der Protagonist ist - wie Sinan - Gitarrist und der Völkermord an den Armeniern Teil seiner Familiengeschichte. Welche Musik Marc Sinan seit seiner Kindheit liebt und warum ausgerechnet die Gitarre eine Fehlkonstruktion sein soll, darüber spricht er in Treffpunkt Klassik extra.