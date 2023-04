KI in der Musik: Mischt Euch ein!

Ob wir wollen oder nicht: KI wird Teil der zukünftigen Musik sein. Da bringt es auch nichts, den Fortschritt der KI ignorieren zu wollen. Vielmehr sollten sich Künstlerinnen und Künstler in die Entwicklung innovativer Technologien einbringen und über die Zukunft mitentscheiden.

Selbstkritischer Chatbot

Der Papst im Michellin-Anzug, Trump flieht vor Polizisten, oder Vladimir Putin im Knast: Bilder, die durch künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt wurden, sind verblüffend echt. Und, was Chat GPT mit Texten kann, erstaunt ebenfalls. Zum Beispiel schreibt das Programm, wenn man fragt, wie dieser Text weitergehen soll …

„Während künstliche Intelligenz und Chatbots wie Chat GPT beeindruckende Fähigkeiten haben, gibt es auch Bedenken bezüglich der Verwendung von Technologie, um manipulierte Bilder und Falschnachrichten zu verbreiten….“

Ja, genau: die Künstliche Intelligenz schlägt mir vor, die künstliche Intelligenz in diesem Kommentar kritisch zu betrachten! Aber ich will meinen Text ganz anders weiterschreiben – und zwar: so wie ich, Axel Brüggemann, es will.

Ist Musik die menschlichste Kunst?

Also: Mir geht es um KI und Musik. Klar, Chat GPT wird irgendwann in jeder Dramaturgie zu Hause sein, als Inspiration für Programmheft-Texte oder ganze Konzertprogramme. Aber wie steht es um Musik, die durch KI geschaffen wird?

Lustiger Weise haben die ersten KI-Tüftler mit der Musik begonnen, weil sie dachten: Musik ist ein weitgehend mathematisches System und frisst weniger Daten als Bilder. Doch nun hat sich herausgestellt: Bilder und Texte sind wesentlich einfacher durch künstliche Intelligenz zu erstellen als Klänge. Besonders Großprojekte scheitern noch immer krachend: Die Telekom bezahlte viel Geld, um Beethovens „10. Symphonie“ von einem Computer komponieren zu lassen. Am Ende musste ein Arrangeur die ausgespuckten Fragemente zu einem – nun ja, mittelmäßigen – Stück zusammenschreiben. Der Hohn im Feuilleton war groß. Zu Recht!

Ersteinspielung von "Beethovens 10. Sinfonie" in Paris

Frage der Zeit

Was derzeit tatsächlich möglich ist: zwei- oder drei- Minuten-Stücke, die eine bestimmte musikalische Richtung imitieren. Immerhin genug für kleine Jingles, für Gebrauchsmusik – da kann man durchaus heute schon Programme fragen, statt Komponistinnen oder Komponisten zu engagieren.

Und: der Schritt zu weiteren Möglichkeiten ist nur eine Frage der Zeit. Experten sind einig: KI wird bald auch längere Werke komponieren können, auf Bilder reagieren – wird: Künstlerinnen und Künstlern Vorschläge machen, unangenehme Arbeiten (wie das Setzten einzelner Stimmen) übernehmen … Ob wir wollen oder nicht: KI wird Teil der zukünftigen Musik sein.

Und genau hier beginnt dann auch die spannende Frage der Urheberrechte. Wem gehört Musik, die von der KI generiert wurde, eigentlich? Den Leuten, die die KI programmiert haben? Den Leuten, die die KI bedienen? Oder den Leuten, deren Musik als Vorlagen in den Computer eingespeist wurden? Ja, und wie soll das alles abgerechnet werden? Fragen, über die Experten schon jetzt streiten.

Nichtstun: Fataler Fehler!

Viele – besonders klassische – Musikerinnen und Musiker verschließen gern die Augen. Glauben, dass ihre Arbeit Kunst und Handwerk ist, nicht durch einen Computer zu ersetzen. Sie ignorieren die Fortschritte der KI oder kümmern sich nicht um sie. Ein fataler Fehler! Das findet auch Ali Nikrang, einer der bekanntesten deutschsprachigen Experten für KI und Musik – er ist bei der Ars Elektroinka in Linz und an der Musikhochschule in München.

Nikrang warnt: Gerade jetzt sei es für Musikerinnen und Musiker höchste Zeit, sich einzumischen. Denn JETZT tobt hinter den Kulissen bereits ein Kampf der großer KI-Unternehmen um die Modalitäten der Zukunft: Wie sieht die Welt der KI generierten Musik aus? Wem dient sie? Und wer wird an ihr verdienen?

Nur, wenn Künstlerinnen und Künstler sich jetzt, da die Technik entsteht, einmischen, können sie über ihre Zukunft mitentscheiden. Man könnte auch sagen: Es ist natürliche Intelligenz, wenn man sich künstlicher Intelligenz beteiligt.