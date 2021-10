Britischer Jazz-Musiker Keith Tippett gestorben

Keith Tippett gründete sein eigenes Sextett und eine 50-köpfige Bigband, spielte mit verschiedenen Jazz- und Rockformationen und brachte 2018 sein letztes Album heraus. Am vergangenen Sonntag ist er gestorben.

Keith Tippett, 2015 im Haus der Berliner Festspiele beim Jazzfest Berlin BRIGANI-ART

Der britische Komponist und Jazzpianist Keith Tippett ist tot. Nach Angaben der britischen Zeitung "The Guardian" starb er am Sonntag, 14. Juni, im Alter von 72 Jahren. Angaben zur Todesursache wurden nicht gemacht. Tippett war als Pianist bekannt für sein experimentelles Spiel und seine Improvisationen mit präparierten Klavieren. Er gründete zahlreiche eigene Formationen und war mehrmals Gastmusiker bei der legendären britischen Rockgruppe "King Crimson".

Tippett wurde 1947 in Bristol in einer musikalischen Familie geboren und begann dort mit traditionellem Jazz. 1967 zog er nach London und gründete dort seine erste eigenen Formationen, das Keith Tippett Sextett. Später spielte er in einer Reihe von Jazzformationen, komponierte für andere Gruppen und trat mit ihnen auf. Zuletzt unterrichtete Tippett unter anderem in seiner Heimatstadt am Music Department der University of Bristol.