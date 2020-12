Nach einem Waldbühnenkonzert in Berlin ließ ein Veranstaltungsmitarbeiter den Dirigenten Daniel Barenboim in seinem Auto nicht durch eine Schranke. Anschließend wurde der Mitarbeiter versetzt. Nun gibt es ein weiteres Gerichtsurteil dazu.

Gastiert immer wieder auf der Berliner Waldbühne: Daniel Barenboim und sein West-Eastern Divan Orchestra (hier 2014). Imago Future Image

Ein Veranstaltungsmanager des Berliner Olympiaparks darf wieder an seinen alten Arbeitsplatz zurück. Er war im August 2018 gegen seinen Willen an eine andere Berliner Einrichtung versetzt worden, nachdem nach einem Konzert auf der Berliner Waldbühne Daniel Barenboim (77) nicht durch eine Schranke gelassen wurde und zu Fuß weitergehen musste. Der 61-jährige Mitarbeiter am Olympiapark hatte gegen diese Versetzung geklagt und nun in zweiter Instanz Recht bekommen. Der Berliner Innensenat will das Urteil allerdings vorerst nicht umsetzen, wie der Berliner Tagesspiegel am Montag, 6. Juli, berichtet.

War Barenboims Wut Anlass für die Versetzung?

Nach den Angaben des Tagesspiegels war Barenboim über das Einfahrverbot und den Fußmarsch zu der Aftershowparty wütend und teilte dies umgehend Berlins Innen- und Sportsenator Andreas Geisel mit, der ebenfalls bei der Veranstaltung anwesend war. Am Tag danach wurde der Mitarbeiter mündlich über seine Versetzung informiert, wogegen er klagte. In erster Instanz hatte das Arbeitsgericht nichts gegen diese Versetzung einzuwenden.

Die Berliner Innen- und Sportverwaltung hatte einen Zusammenhang zwischen dem Konzert und der Versetzung stets verneint, wohingegen das Landesarbeitsgericht laut Tagesspiegel daran keinen Zweifel hatte.