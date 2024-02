Kein Ball mehr im Savoy - Die letzten Tage der Operette (1-5)

Die Czardasfürstin, Im Weißen Rössl, Ball im Savoy - Emmerich Kálmán, Ralph Benatzky und Paul Abraham sind die Revuekönige einer rauschhaft dem Abgrund entgegen tanzenden Zeit: Eben noch hysterisch gefeiert in Wien, Budapest, Berlin, dann von heute auf morgen Aussätzige, die durch Flucht in die USA ihr nacktes Leben retten müssen.

Ralph Benatzky

Im weissen Rössl

Gretl Schörg

Willy Hoffmann u.a.

Kölner Rundfunk-Sinfonieorchester

Leitung: Franz Marszalek

Ralph Benatzky

Es muss was Wunderbares sein

Max Hansen

Ralph Benatzky

Wiener Lied in New York

Daniela Ziegler

Adam Benzwi

Ralph Benatzky

Benatzky spielt „Grinzing“

Josma Selim

Ralph Benatzky

Grinzing

Josma Selim, Ralph Benatzky

Ralph Benatzky

Die billige Annette

Josma Selim

Ralph Benatzky

Franz Lehár

Die lustige Witwe, Da geh ich zu Maxim

Nicolai Gedda

Ralph Benatzky

Liebe im Schnee, Szene 1. Akt

Sonja Knittel, Franz Borsos

Orchester des Wiener Rundfunks

Leitung: Max Schönherr

Ralph Benatzky

Was jede Köchin summt

Oskar Karlweis

Ralph Benatzky

Oskar Karlweis

Die drei von der Tankstelle

Oskar Karlweis

Ralph Benatzky

Meine Schwester und ich

Freunderl, mir geht’s heut so gut

Oskar Karlweis

Ralph Benatzky

Musketier-Marsch

Comedian Harmonists