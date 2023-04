Jonas Kaufmann: MeToo-Debatte verändert Opernwelt

Ein Musikhochschulpräsident muss hinter Gitter, ein spanischer Opernstar wird beschäftigungslos. Die MeToo-Debatte wirkt aber auch jenseits großer Namen, ist Jonas Kaufmann überzeugt.

Nach Ansicht von Startenor Jonas Kaufmann verändert die Debatte um sexuelle Übergriffe die Opern- und Klassikwelt. "Für Regisseure ist es komplizierter geworden, Liebesszenen zu inszenieren", sagte der 50-Jährige in der "Augsburger Allgemeinen" am Donnerstag, 17. Oktober. "Wenn früher einer zu weit gegangen ist, wurde das vielleicht dadurch geregelt, dass er in der Probe eine Ohrfeige bekommen hat", sagte er. "Jetzt muss ein Regisseur extrem viel darüber nachdenken, was er vermitteln darf, ohne seine Darsteller zu Anzüglichkeiten zu verleiten." Glaubhafte Liebesszenen auf der Bühne seien heute "ein sehr schmaler Grat".

Nur glaubhaft oder schon übergriffig? Jonas Kaufmann als Don Jose und Magdalena Kozena als Carmen in der gleichnamigen Oper 2013 im Großen Festspielhaus in Salzburg picture-alliance / Reportdienste BARBARA GINDL

Sexuelle Belästigung im Opern- und Klassik-Metier sei lange Realität gewesen. "Sicher hat es die berühmt-berüchtigte Besetzungscouch in manchem Büro gegeben - über Jahrzehnte hinweg. Das ist ein dunkles Kapitel", sagte Kaufmann. "Früher mussten die Betroffenen abwägen, ob sie lieber stillhalten oder sozusagen einen "Skandal" provozieren und ihre Laufbahn vorzeitig beenden", sagte er. "Das ist hoffentlich heute nicht mehr der Fall."

Kaufmann äußert sich nicht zu Domingo

Derzeit ist Opernstar Plácido Domingo mit Vorwürfen konfrontiert. Mehrere Sängerinnen hatten ihn teils Jahrzehnte zurückliegender Übergriffe bezichtigt, die der 78-jährige Spanier bestreitet. Dennoch trat er als Leiter der Oper in Los Angeles zurück und kündigte an, nicht mehr an der New Yorker Metropolitan Opera aufzutreten. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte Kaufmann zu den Vorwürfen gegen Domingo: "Ich kann mich dazu nicht äußern, denn ich war ja nicht dabei."