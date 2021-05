„Jetzt komme ich: ein kleiner Nobody aus Afrika. Wie kommt das? Haben die deinen Namen verwechselt?” Die Sopranistin Golda Schultz sieht es als große Ehre, dieses Jahr bei der „Last Night of the Proms” zu singen. Die Anfrage kam im vergangenen Jahr, und durch die Corona-Pandemie stand ihr Auftritt mehrmals in Frage.

Doch Golda Schultz sieht in der Umplanung durch die Pandemie auch eine Chance. Man müsse sich einfach die Spontanität aus dem Jazz zu Eigen machen. Darüber hinaus spricht Golda Schultz über ihre Leidenschaft für Musicals und über ihren Weg zur Oper. mehr...