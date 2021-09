Preisverleihung und Preiswerk

"Fog Factory"

Von Hanna Hartman

In diesem Jahr wird der Karl-Sczuka-Preis 2021 für Hörspiel als Radiokunst an Hanna Hartman für ihr Hörstück "Fog Factory" und der des Vorjahres an Frédéric Acquaviva für sein Hörstück "Antipodes for voices and dead electronics" verliehen. Die Auszeichnung wird vom Südwestrundfunk (SWR) vergeben und ist mit einem Preisgeld von 12.500 Euro verbunden. Sie hören den Mitschnitt der Preisverleihung vom Nachmittag, die als öffentliche Veranstaltung im Strawinsky Saal der Donauhallen stattfindet. Der Vorsitzende der unabhängigen Jury Olaf Nicolai wird ein Gespräch mit Hanna Hartman zu ihrem Preiswerk führen.