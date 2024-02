Die elektroakustische Musik verdankte sich den neuen technischen Möglichkeiten der Nachkriegszeit: Rundfunktechnik rief nach künstlerischer Verwendung. Mit Schallplatten und Tonbandgeräten wurden in Paris DJ-Techniken erfunden, in Köln musizierte man auf Studiomessgeräten. Eine eigene Rundfunkmusik sollte entstehen, präzise und reproduzierbar, nicht mehr gebunden an menschliche Interpreten. Ein Traum?

Die erste der 2 Folgen widmet sich der Frühphase: fröhlichem Experimentieren und ernstem Üben neuer Techniken sowie Karlheinz Stockhausens und Pierre Henrys Aufstieg zu Ikonen der Pop-Musik.

(Teil 2, Dienstag, 13. Februar 2024, 21.05 Uhr)