Junge Operntalente im Wettstreit: Emmerich Smola Förderpreis in Landau

Sechs dürfen singen, nur zwei können gewinnen: Der „Emmerich Smola Förderpreis“ geht in Landau in eine neue Runde. Die jungen Talente aus Deutschland, Italien, Moldau, Südafrika, Thailand und den USA werden von der Deutschen Radio Philharmonie Kaiserslautern begleitet. Das Publikum entscheidet, wer mit dem Förderpreis von 10.000 Euro nach Hause geht.

Etwas Fröhliches in turbulenten Zeiten

Eva Zalenga ist bei der Probe mit der Deutschen Radio Philharmonie in Kaiserslautern schon ganz in ihrem Element. Die Arie der Adele aus der Operette „Die Fledermaus“ hat sie sich nicht von ungefähr ausgesucht.

„Gerade in den Zeiten wollte ich irgendwas Fröhliches! So unterhaltsam, dachte ich mir, ist schön. Und mit der Adele, die spielt ja drei verschiedene Charaktere in einer Arie. Da dachte ich, das ist toll, da kann man schön viel zeigen!“, so Zalenga.

Eva Zalenga stammt aus dem schwäbischen Biberach, ist inzwischen Ensemblemitglied am Theater Regensburg und hat sich bereits mehrere Wettbewerbspreise ersungen.

Ungewöhnliche Gesangs-Methoden

Seit ihrem siebten Lebensjahr hat sie nur eines im Kopf: Das Singen. Eva Zalenga: „Es macht mich glücklich. Ich sage immer, es kommt aus mir raus, und es gehört zu mir!“

Studiert hat Eva Zalenga in Leipzig und Dresden – und dabei auch manch' ungewöhnliche Gesangs-Methode kennengelernt: Beim Singen auf Papier malen zum Beispiel.

Analogien zwischen Arie und Kriegszeiten

Währenddessen probt Dumitru Mitu an der Arie des Lenski aus der Oper „Eugen Onegin“. Lenski steht hier kurz vor seinem Duell mit Onegin, der mal sein Freund war.

Dumitru Mitu sieht durchaus Analogien zwischen der Arie und den Kriegs- und Krisenzeiten momentan „Die Botschaft der Arie an uns alle ist, dass wir gut darüber nachdenken sollten, was wir jetzt tun: Wir können aufhören, in Frieden leben – wir brauchen einfach mehr Liebe in der Welt!“.

Dumitru Mitu stammt aus der Republik Moldau und ist ein Phänomen – denn er hat erst mal eine KFZ-Mechatroniker-Ausbildung gemacht, bevor er zur Oper fand.

Endlich wieder normale Bedingungen

Er nahm Gesangsstunden, studierte und ist seit 2017 Ensemblemitglied am National Opera and Ballet Theatre in Chișinău, der Hauptstadt Moldaus. Im Sommer hat Dumitru Mitu den 3. Preis beim „Neue Stimmen“-Wettbewerb im nordrhein-westfälischen Gütersloh gewonnen.

Nach zwei herausfordernden Pandemie-Jahren findet der Smola-Wettbewerb wieder unter normalen Bedingungen statt. Statt einer Fach-Jury entscheidet hier traditionell das Publikum – und erstmals darf auch die Deutsche Radio Philharmonie einen Preis vergeben. Nun heißt es: Daumen drücken!

