Das Pfalztheater in Kaiserslautern hat einen neuen Generalmusikdirektor. Eigentlich ist er gar nicht mehr so ganz neu, denn er trat seinen Dienst schon in der vergangenen Spielzeit an. Doch wegen der Corona-Zwangspause blieben er und das Orchester des Pfalztheaters zunächst weitgehend ungehört. Jetzt ändert sich das, und nun darf Daniele Squeo seine musikalischen Ideen in Kaiserslautern verwirklichen. Der Dirigent ist Italiener und hat mit seinen 37 Jahren bereits viele Preise gewonnen. Kerstin Bachtler stellt ihn vor. mehr...