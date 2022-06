Julia Kleiner von der Stadtphilharmonie in Ludwigshafen: Kultur gibt es nur mit uns

Der sozioökonomische Status einer Familie ,ihr Interesse an der (Hoch)kultur, ist ausschlaggebend dafür, ob ein Kind mit Migrationshintergrund den Weg ins Orchester findet. Das sagt André Uelner, Agent für Diversitätsentwicklung bei der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Uelner hat in einer Studie die Diversität in deutschen Orchestern untersucht. Ergebnis : unter 129 Berufsorchestern gibt es nur 62 MusikerInnen aus der Türkei oder dem Nahen Osten. Wichtig für junge MusikerInnen mit Migrationshintergrund sei das Studium in einer Musikhochschule, um in die relevanten Netzwerke reinzukommen. .Außerdem würde in den Musikschulen zu wenig Musik aus den Ländern des Nahen Ostens angeboten. So kommt ein Kind aus einer Migrantenfamilie auch nicht in Berührung mit anderen Instrumenten, wie z.B. der Klarinette. Die Gesellschaft werde sich weiter diversifizieren und auch der Werkekanon wird diverser werden, ist Uelner überzeugt. mehr...