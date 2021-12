Julia Helena Bernhart und Haein Youn singen Fauré

Es war gut in Trossingen zu studieren, weil…

Julia: Der Schwarzwald ist meine Heimat und es war für mich toll, nach dem Studium in Leipzig und einer Zwischenstation in Hamburg wieder zurückzukommen. Ich liebe meine Heimat und die Menschen dort. In Trossingen hatte ich unglaublich viel Ruhe, um Dinge auszuprobieren, mich zu entwickeln, und ich mag besonders die familiäre Atmosphäre an der Hochschule.

Außerdem ist in Süddeutschland musikalisch viel geboten. Vor allem im Konzertbereich hatte ich die Möglichkeit sehr, sehr viele Konzerte zu singen.

Haein: Trossingen ist eine sehr ruhige, schöne, kleine Stadt. Das heißt, wenn man in Trossingen studiert, kann man sich sehr gut auf seine Musik konzentrieren und auch natürlich auf sein Studium. Und kann sich selbst eine Musikwelt bauen mit schöner Natur.

Wie würde dein ideales Konzert aussehen?

Haein: Das ideale Konzert ist Kommunikation. Große Bühne und großes Opernhaus ist auch schön, aber ich denke, es ist schöner, mit dem Publikum direkt in Kontakt zu kommen. Es ist auch schön, wenn man auf der Bühne verschiedene Dinge zeigen kann. Nicht nur singen, sondern auch Schauspiel oder Tanz.

Julia: Ein ideales Konzert für mich wäre frei von allen Beschränkungen und Masken. Alle Menschen sind willkommen. Egal welcher Herkunft, welchen Glaubens oder welcher Ideologie. Ein Ort der Zusammenkunft und Gemeinschaft. Es findet in einem Schloss statt. Am liebsten auf der Insel Mainau, wo ich als Kind mit meinen Großeltern immer war.

Ich musiziere mit einem kleinen Ensemble (ähnlich wie bei der Aufnahme) und singe ausschließlich Repertoire, das mir Spaß macht. Alle Menschen weinen und lachen und danach gibt es eine Party im Schlossgarten mit Freibier und Essen für alle.

Wenn es ein Buch über dich geben würde – welchen Titel (und Untertitel) würde es tragen?

Julia: Spot on! - Zeige dich, so wie du bist und heile dich selbst -



Ich bin Host eines eigenen Podcasts (Spot on!), wo ich psychologische Tipps gebe für Sänger*innen und Musiker*innen rund um alle Themen, die sich mit der Bühne und dem Leben darum beschäftigen. Mir ist es sehr wichtig, da ein Bewusstsein zu schaffen und die Klassikbranche „menschlicher“ zu machen. Die meisten Musiker*innen, aber auch alle anderen Menschen, passen sich an, um zu gefallen. Sie trauen sich nicht, wirklich sie selbst zu sein. Wenn sie das aber tun und sich verletzlich zeigen, sowohl im Privatleben als auch auf der Bühne, findet echte Heilung statt. Sowohl beim Künstler/der Künstlerin als auch beim Publikum.

Haein: Heain Youn, ist HEAIN YOUN. (Untertitel: Meine fünftausenddreihunderte Gehirnzelle朗 )