SWR2 Mittagskonzert vom 5.7.2022

Jubiläumskonzert 70 Jahre Kurpfälzisches Kammerorchester

Lydia Teuscher (Sopran)

Kurpfälzisches Kammerorchester

Leitung: Paul Meyer

Johann Stamitz:

Sinfonia Pastorale D-Dur op. 4 Nr. 2

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Ruhe sanft, mein holdes Leben" aus "Zaide" KV 344

"Se il padre perdei" aus "Idomeneo" KV 366

Wolfgang Hofmann:

Concerto jubilate

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Voi avete un cor fedele" KV 217

"Non piu - Tutti ascoltai, non temer amato bene" KV 490

Franz Schubert:

5. Sinfonie B-Dur D 485

(Konzert vom 26. Juni 2022 im Rittersaal Schloss Mannheim)

»Wie ich Mannheim liebe, so liebt auch Mannheim mich« - diese berühmte Liebeserklärung des jungen Wolfgang Amadeus Mozart, die er im November 1778 in Mannheim niederschrieb, ist eine Hommage an eine Stadt, in der er glückliche Monate verbracht hatte. Hier schloss er lebenslange Freundschaften zu Hofmusikern und machte die Erfahrung, dass Hofmusiker keine Lakaien, sondern geachtete Bürger der Stadt waren. In der Tradition der Mannheimer Hofkapelle sieht sich das Kurpfälzische Kammerorchester, pflegt unter seinem Chefdirigenten Paul Meyer das Repertoire der Mannheimer Schule und feiert 2022 sein 70-jähriges Bestehen.