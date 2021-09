Am 27. August hat ein Ausnahmekomponist der Frührenaissance seinen 500. Todestag: Josquin Desprez. Die Musikwissenschaft misst ihm Bedeutung von epochalen Ausmaßen zu. Vieles ist in seiner Biografie unklar. Ein kurioses Detail ist jedoch überliefert: Josquin hat ein Grafito in der Sixtinischen Kapelle hinterlassen.

Vielfach gedruckt in ganz Europa

18 Messen, 8 Messsätze, 32 Motetten und 24 weltliche Werke wurden zu Lebzeiten Josquins gedruckt. Eine unerhörte Menge für damalige Zeiten! Und bereits die ersten Sammeldrucke vom Notendruckpionier Ottavio Petrucci in Venedig enthalten dessen Werke. 1502 druckte er den ersten Band der Musikgeschichte mit Werken eines einzigen Komponisten – Josquin Desprez.

Es folgten Drucke in ganz Europa. Josquins Werke wurden immer wieder gedruckt und gedruckt. Mit steigendem Renommé firmierte der Komponist emblematisch nur noch unter seinem Vornamen, Josquin.

Ein franko-flämischer Komponist machte Karriere

Jossequin Lebloitte ist sein richtiger Name. „Desprez“ ein Zusatz, weil er im Hennegau möglicherweise im Dorf Prez an dem Fluss Aube das Licht der Welt erblickte. Man nimmt an, dass er als Chorknabe in der Kollegiatskirche von Saint-Quintin sang und von dem berühmten Frankoflamen Johannes Ockeghem gefördert wurde.

Eine erste Anstellung fand er in der Hofkapelle des Herzogs von Anjou in Aix-en-Provence. In Mailand wurde er vom kunstbegeisterten Kardinal Sforza angestellt, mit dem er Ende des 15. Jahrhunderts nach Rom übersiedelte und Zutritt zur päpstlichen Hofkapelle bekam.

In der Sixtinischen Kapelle verewigt

Als 400 Jahre später die Sängerkanzel der Sixtinischen Kapelle restauriert wurde, kamen unter abgetragenen Farbschichten eigenartige Graffiti zum Vorschein. Der Kölner Musikwissenschaftler Klaus Pietschmann wurde nach Rom gerufen, um diese Grafitti zu untersuchen und er entdeckte einen prominenten Namen unter den Ritzern: Josquin.

Josquin Deprez wurde Mitglied der päpstlichen Kapelle als der Bau der Sixtinischen Kapelle noch sehr jung war, gerade 10 Jahre alt. Er fand noch eine durch Graffiti unverzierte Wand vor und hat sehr prominent seinen Namen angebracht. Er hat seinen Namen auf die Wand aufgebracht, die sofort ins Auge fällt, wenn man die Treppe zur Cantoria hinaufsteigt.

Die Graffiti-Kultur der Renaissance

Die Ausmaße sind ungefähr 15 Zentimeter in der Breite und 10 in der Höhe. Die Tiefe und die Form der Buchstaben, die er gewählt hat, deuten auf eine besondere Sorgfalt hin. Er hat eine Vorzeichnung gemacht und wahrscheinlich sehr genau überlegt, wie er es anbringen kann.

In der Zeit gab es eine Graffiti-Kultur von Leuten von Stand und Adel, insbesondere im Heiligen Land, wo noch heute Graffiti aus dem Spätmittelalter zu sehen sind, als Adelige — Reisende auf Pilgerfahrten — diese Stätten besucht haben.

Der Gedanke spielte eine Rolle, eine Spur zu hinterlassen, die prominent war, mit dem Ziel von späteren Pilgern erinnert zu werden und möglichst auch ins Gebet eingeschlossen zu werden. Eine solche Motivation wird auch sicherlich in den früheren Graffiti der päpstlichen Sänger im 15. und 16. Jahrhundert bedeutend gewesen sein.

Josquin war zwar nicht der einzige Ritzer unter den päpstlichen Kapellsängern, aber sicherlich der berühmteste sixtinische Graffiti-Künstler. Sein eingeritzter Namenszug wurde offensichtlich auch in Ehren gehalten — denn während andere Ritzereien „überritzt“ oder in andere Buchstabenfolgen integriert werden, blieb sein Graffito unberührt.

Ein selbstbewusster und eigensinniger Komponist

Josquins Selbstbewusstsein haben die Zeitgenossen bewundert. Als er sich am Fürstenhof in Ferrara bewarb, riet ein Vermittler dem Fürsten ab mit den Worten: „Josquin sei sicherlich besser als sein Kollege Heinrich Isaac“ — Isaac bewirbt sich zeitgleich – „aber Josquin komponiere nur, wenn es ihm in den Sinn komme, nicht wenn man es gern von ihm möchte!“

Und wenn Josquin das Komponieren in den Sinn kam, nahm er sich auch dort Freiheiten heraus. „Da gibt es Dissonanzen zwischen den Stimmen, die nicht harmonisch bedingt sind. Und man wird schnell irre bei den Verhältnissen der Noten zueinander“, so Dominique Visse, Countertenor und Josquin-Experte.

Josquin komponierte nicht nur für die Ohren

Dominique Visse, der erst im Februar mit sein Ensemble Clément Janequin eine neue CD mit Josquin-Werken veröffentlicht hat, findet ein Werk von Josquin besonders bemerkenswert: Eine Totenklage, die Josquin auf seinen Meister Johannnes Ockeghem komponiert hat.