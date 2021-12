Josephine Baker kommt ins Panthéon

Josephine Baker war Tänzerin, Schauspielerin, Sängerin und Vorkämpferin gegen Rassismus. Die gebürtige US-Amerikanerin gilt als erste weibliche, schwarze Ikone in Frankreich. Für ihre Verdienste in der Résistance im Zweiten Weltkrieg wird Baker posthum mit der höchsten Ehre gewürdigt: sie kommt ins Panthéon – die nationale Ruhmeshalle in Paris.

Sozialer Aufstieg in die Glitzer- und Glamourwelt der 1920er Jahre

Josephine Baker wurde 1906 in Missouri geboren. Die uneheliche Tochter einer schwarzen Waschfrau und eines jüdischen Schlagzeugers interessierte sich früh für Tanz und Theater. Mit 16 Jahren bekam sie ihr erstes Engagement. Da war sie schon drei Jahre verheiratet – widerwillig. Ihre Mutter hatte die Ehe arrangiert.

Mit einer Wandertruppe, der Vaudeville-Kompagnie, tourte sie durch die Staaten. Anfang der 1920 Jahren stand sie das erste Mal in Musicals und in schwarzen Revues in New York auf der Bühne. Dort wurde ein deutscher Talentsucher auf sie aufmerksam und verpflichtete sie für Shows in Paris. Über Nacht wird Josephine Baker in der französischen Hauptstadt zum Star.

Sie fasst ganz gut zusammen, was es heißt Französin zu sein – und das als Amerikanerin: sie stand für den Widerstand, für universelle Werte, für Großzügigkeit, für absolute Freiheit. Sie war sehr modern.

Bakers Karriere in Europa

Im Theatre des Champs-Élysées war sie in La Revue Nègre die Attraktion aus den USA. Der Jazz wurde in Frankreich mit ihr salonfähig. Mit ihren Nackttänzen zog sie auch bei Gastspielen in Berlin und Brüssel alle Augen auf sich.

Aber schon bald entwuchs sie dieser Rolle. Josephine Baker gründete einen Nachtclub: Chez Joséphine – bei Josephine. In den 1930er Jahren eroberte Baker auch die Kinoleinwand. Im Streifen „Zouzou“ von Marc Allégret spielte sie ein Waisenkind, das im Zirkus sein Glück findet.

Zweiter Weltkrieg und Widerstand

Doch dann geriet die Welt aus den Fugen: Der Zweite Weltkrieg wurde auch für die in Paris lebende Künstlerin zu einer Zäsur. Sie engagierte sich beim Roten Kreuz und machte ihr Anwesen in der Dordogne zu einem Ort des Widerstands gegen die deutsche Besatzungsmacht.

Ich war im Widerstand aktiv. Denn ich hatte nur einen Gedanken: Ich wollte Frankreich helfen und wieder zu dem verhelfen, was dieses Land vor dem Krieg war.

Ihr Engagement für eine tolerante, diverse Gesellschaft zog sich durch ihre ganze Vita. In ihrer eigenen Familie lebt sie Vielfalt vor. Mit Jo Bouillon, ihrem Mann in fünfter Ehe, adoptierte sie zwölf Waisenkinder mit unterschiedlichen Hautfarben aus der ganzen Welt.

Eine faszinierende Frau voller Widersprüche

Ihr Erfolg, ihr steiler sozialer Aufstieg ging nicht ohne Skandale. Baker stand für eine kulturelle Revolte gegen das weiße Herrschaftssystem — weil sie für die Überwindung von gesellschaftlichen Trennlinien aktiv eintrat. Ihre berüchtigte Bananen-Schürze zeigt gleichzeitig, wie Baker selbst in einer Gesellschaft mit rassistischen Denkmustern mitspielen musste.

Baker fasziniert bis heute – auch wegen ihrer Widersprüche: Sie spielte und verführte fernab von klar definierten Gender-Rollen. Ihre Bisexualität war ein offenes Geheimnis.

Mit ihrer posthumen Ehrung möchte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Nationalheldin für ihre Verdienste um ihre zweite Heimat auszeichnen – mit der höchsten Würdigung, die es in der Grande Nation gibt. Im Panthéon hat sie nun neben Marie Curie und Simone Veil ihren Platz.