per Mail teilen

Er war Grenzgänger zwischen Ost und West, sein Leben und seine Karriere schwankte zwischen Aufstieg und Fall, und er galt als einer der bedeutendsten Pianisten des 20. und 21. Jahrhunderts. Am 12. August ist Josef Bulva im Alter von 77 Jahren in seiner Wahlheimat Monaco gestorben.

Wegen Bulvas pedantischen Analysen und seiner Präzision bezeichnete ihn Joachim Kaiser als „Pianist des wissenschaftlichen Zeitalters". picture-alliance / dpa dpa - Özlem Yilmazer

Geboren 1943 im mährischen Brünn, wurde er schon in den 1950er Jahren als Wunderkind am Klavier gefeiert. Bald schon galt er als Star und willkommenes Aushängeschild und später war er sogenannter Staatssolist der früheren Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik. 1971 wurde seine rege Konzert- und Aufnahmetätigkeit durch einen schweren Unfall abrupt beendet: Er zog sich 54 Knochenbrüche zu, die ihn acht Monate in ein Gipskorsett zwangen.

Nach seiner Genesung floh er 1972 in den Westen und ließ sich zunächst in München nieder. Darauf nahm seine Karriere international Fahrt auf; Steinway verlieh ihm das Attribut „Pianist unter den Pianisten". 1996 ereignete sich der nächste Unfall: Bei einem Sturz verletzte er seine linke Hand so schwer, dass seine pianistische Laufbahn als beendet galt.

Den Dokumentarfilm zu Josef Bulvas Comeback nach schwerer Verletzung können Sie sich bis zum 30. November 2020 hier ansehen.

Er zog sich aus dem musikalischen Leben zurück, gab aber das Klavierspiel nie auf. Nach mehreren chirurgischen Eingriffen und hartem Koordinationstraining erlangte er seine Spielfähigkeit wieder. Im Herbst 2010 kehrte Josef Bulva mit einer großen Konzert-Tournee auf die Bühne zurück.

Seitdem nahm er zwei weitere CDs auf, produzierte eine DVD und trat im Fernsehen auf. Er konnte aber nicht mehr an seinen früheren Erfolg knüpfen. Am 12. August 2020 starb Josef Bulva in seiner Wahlheimat Monaco im Alter von 77 Jahren.