Jonas Denzel und seine musikalische Visual Art "Hands on" bei den Schlosslichtspielen KA

No Business like Showbusiness: Musicals erzählen über Musicals.

Wie das Musical funktioniert, erzählt das Musical selbst am besten. „Ohne Juden wirst du am Broadway keinen Erfolg haben!“, erklärt Sir Robin König Arthus in „Monty Python’s Spamalot“. Und er hat recht: Jüdische Einwanderinnen und Einwanderer feilen in New York an einer populären und kommerziellen Form des Musiktheaters.