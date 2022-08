Johannes Klumpp erklärt Haydn: Sinfonie Nummer 2

Computer gehören zu unserem Alltag. Kaum ein Aspekt unseres Lebens oder unserer Gesellschaft ist nicht digitalisiert. Seit es die ersten Computer gibt, nutzen Menschen sie aber auch zum Spielen. Am Anfang waren die Computerspiele noch ganz simpel, heute sind sie so komplex, sodass sie einer Art virtuellen Realität gleichen können. Als elektronisches Unterhaltungsmedium besitzen Spiele natürlich das, was sich auch schon in Filmen bewährt hat: Musik. Weil Spiele gesellschaftlich immer bedeutender werden, setzt sich längst die Wissenschaft mit ihnen auseinander. Und: Es gibt sogar einen Zweig, der sich mit der Musik in Spielen beschäftigt. Jonas Zerweck weiß, was es damit auf sich hat. mehr...