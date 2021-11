Dirigent Johannes Klumpp: Frische, Energie, Lebendigkeit!

„Ich glaube, es gibt kein Instrument, das so direkt Gefühle in Klang verwandeln kann, wie die Oboe“, sagt die Oboistin Yeeun Kim. Für unsere „Hörbühne Musikhochschule“ spielt sie Antal Dorátis „Duo concertante“. Darin schimmert immer wieder ungarische Volksmusik durch – Neuland für die Oboe, die sonst nicht in dieser Musik zu Hause ist. Am Klavier begleitet Christof Winker. mehr...