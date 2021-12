Johannes Kepler und die Harmonie der Welt (3/4)

Was verbindet Astronomie und Musik? Die Harmonie! So zumindest sieht es Johannes Kepler, der vor 450 Jahren geboren wurde. Zeit seines Lebens versucht er, die Anmut und Harmonie in der Bewegung der Gestirne als Beweis für Gottes perfektes Schöpfungswerk zu entschlüsseln und offenzulegen. Im dritten Teil der Reihe geht es um Musik aus Graz und Prag, die zu Keplers Lebzeiten entstanden ist.

Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



George Henry Crumb:

Nr. 4: Crucifixus - Capricorn, 1. Teil aus: Makrokosmos I

Martin Klett (Klavier)



Johannes de Cleve:

Peccata mea - Quoniam iniquitatem (4 Singstimmen a cappella)

Egidius Kwartet



Annibale Padovano:

Aria della Battaglia à 8 (3 Zinken, 5 Posaunen)

Musica Fiata

Leitung: Roland Wilson



Annibale Perini:

Cantate Domino, Motette

Concerto Palatino

Leitung: Bruce Dickey



Carl Luython:

Due rose fresche - Non vede un simil, Madrigal à 5 in 2 Teilen

Consort of Musicke London

Leitung: Anthony Rooley



Jacobus Gallus:

Mirabile Mysterium, Motette à 5 (gemischter Chor a cappella)

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Martina Batič



Philippe de Monte:

„Leggiadre ninfe e pargoletti amori“

La Capppella



Philippe de Monte:

Kyrie (Männervokalensemble a cappella) aus: Missa Ultimi miei sospiri à 6

Cinquecento



Jakob Regnart:

Einstmals in einem tiefen Tal

La Capppella



Hans Leo Haßler:

Julbilate Deo, Motette

Concerto Palatino

Leitung: Bruce Dickey

