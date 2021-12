Johannes Kepler und die Harmonie der Welt (1/4)

Was verbindet Astronomie und Musik? Die Harmonie! So zumindest sieht es Johannes Kepler, der vor 450 Jahren geboren wurde. Zeit seines Lebens versucht er, die Anmut und Harmonie in der Bewegung der Gestirne als Beweis für Gottes perfektes Schöpfungswerk zu entschlüsseln und offenzulegen. Im ersten Teil dieser Reihe geht es um genau diese Wechselbeziehungen.



Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Karlheinz Stockhausen:

Nr. 4: Steinbock aus: Realisation 2 für 6 Improvisatoren, Spieluhren und Zuspielband

Mike Svoboda und Ensemble



Orlando di Lasso:

In me transierunt irae tuae, Motette für 5 Stimmen

Cinquecento



Mikis Theodorakis:

6. Satz: Uranie. Sternkunde und Lehrdichtung aus: Rhapsodie für Violoncello und Orchester AST 306

Sebastian Hess (Violoncello)

Nürnberger Sinfoniker

Leitung: John Carewe



Alan Scott Hovhaness:

2. Satz: Moderato sostenuto con molto espressione aus: Sinfonie Nr. 53 "Star Dawn" für Blasorchester op. 377 (op. 378)

The Royal Scottish Academy of Music and Drama Wind Orchestra

Leitung: Keith Brion



Orlando di Lasso:

Tui sunt coeli, Motette, Magnum opus musicum (1604)

Concerto Palatino



Cristofano Malvezzi:

Nr. 1: Sinfonia à 6 aus: L'armonia delle sfere Primo Intermedio per "La Pellegrina" für Sopran, Chor und Renaissanceensemble

Collegium Vocale Gent

Capriccio Stravagante Renaissance Orchestra

Leitung: Skip Sempé



Frederick Frahm:

Sonata Moirai für Klavier

Guy Livingston (Klavier)



Johannes Gijsbertus Bastiaans:

Harmonie der Spheren, Fuga canonica a 4 voci für Orgel zu 4 Händen

Pieter van Dijk, Frank van Wijk (Orgel)



N. N.:

Instrumentalfragment von Kontrapollinopolis

Atrium Musicae de Madrid

Leitung: Gregorio Paniagua



Paul Hindemith:

Musica mundana aus: Die Harmonie der Welt, Sinfonie für großes Orchester

Dresdner Philharmonie

Leitung: Herbert Kegel

Das Manuskript zur Sendung