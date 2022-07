Joachim-Ernst Berendt zum 100. Geburtstag: Yeah Man! (5/5)

Die SWR2 Musikstunde feiert den Radiomann, Buchautor, Festivalmacher, Konzertveranstalter, Platten- und Fernsehproduzent Joachim-Ernst Berendt - vor 100 Jahren wurde er geboren. Der letzte Teil dreht sich unter anderem um seine Hörarbeit infolge seiner legendären spirituellen Radio-Serie „Nada Brahma“.

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Chick Corea:

Mirror, Mirror

Chick Corea (Klavier)

Joe Henderson (Tenorsaxofon)

Ron Carter (Kontrabass)

Billy Higgins (Schlagzeug)



Miles Davis:

Blue in green

John "Mahavishnu" McLaughlin (Gitarre)



Paul Winter:

Grand Canyon Suite For Joe

Paul Winter (Sopransaxofon)



Steve Tibbetts:

Kyamdro Semkye

Choying Drolma (Gesang)

Steve Tibbetts (Gitarre)



Michael Vetter:

BIRD

Michael Vetter (Obertongesang)



Stephan Micus:

To the Evening Child

Stephan Micus



John Coltrane:

Naima

Pharoah Sanders (Saxofon)



Michal Urbaniak:

New York Polka

Urszula Dudziak & Bobby McFerrin



John Lewis:

J.B.'s Blues

Modern Jazz Quartet





SWR2 Musikstunde vom 22.7.2022 | Joachim-Ernst Berendt: Yeah Man! (5/5)

