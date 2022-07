Joachim-Ernst Berendt zum 100. Geburtstag: Yeah Man! (4/5)

Die SWR2 Musikstunde feiert den Radiomann, Buchautor, Festivalmacher, Konzertveranstalter, Platten- und Fernsehproduzent Joachim-Ernst Berendt - vor 100 Jahren wurde er geboren. Im vierten Teil dieser Reihe geht es unter anderem um Berendts legendäre Plattenreihe „Jazz Meets the World“.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Johnny Mandel / Paul Francis Webster:

The Shadow of Your Smile

Dexter Gordon (Saxofon)



Albert Mangelsdorff:

Yellow Hammer

Albert Mangelsdorff (Posaune)



Hozan Yamamoto / Shinichi Yuize / Tony Scott:

Is Not All One?

Tony Scott (Klarinette)



Kazuo Yashiro:

Matsuri No Genzo

Three Koto Girls



Ali Akbar Khan:

Ganesha’s Jubilee Dance

John Handy & Ali Akbar Khan



Manuel de Falla / Henri Martinet:

Cancion de las penas de amor

Pedro Iturralde Quintet with Paco de Lucia



Gunter Hampel:

Heartplants

Gunter Hampel Quintet



Haroldo Lobo / Niltinho:

Tristeza

Baden Powell (Gitarre)

SWR2 Musikstunde vom 21.7.2022 | Joachim-Ernst Berendt: Yeah Man! (4/5)

