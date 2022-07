Joachim-Ernst Berendt zum 100. Geburtstag: Yeah Man! (3/5)

Die SWR2 Musikstunde feiert den Radiomann, Buchautor, Festivalmacher, Konzertveranstalter, Platten- und Fernsehproduzent Joachim-Ernst Berendt - vor 100 Jahren wurde er geboren. In der dritten Folge Berendt geht es um Berendts Brückenschläge zu andere Kunstgattungen. wie seine legendären Jazz & Lyrik-Projekte und seine Fernsehserie „Jazz - gehört und gesehen“.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Jule Styne:

Just in time

The Kenny Clarke - Francy Boland Big Band

Leitung: Francy Boland



Rolf Liebermann:

Ausschnitt aus: Concerto für Jazzband und Sinfonieorchester

Orchester Kurt Edelhagen

SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden

Leitung: Hans Rosbaud



Verschiedene:

BASF

Wolfgang Lauth Quartett



Krzyztof Komeda / Adam Wazyk:

Am Anfang dressierte man die Pferde

Helmut Lohner (Sprecher)

Krzyztof Komeda Quintet



Krzyztof Komeda / Czeslaw Milosz:

Walzer vom Weltende

Helmut Lohner (Sprecher)

Krzyztof Komeda Quintet



Robert Thomas / Attila Zoller:

Aphrodite

Gert Westphal (Sprecher)

Attila Zoller Quartett



Cole Porter:

Ev'ry time we say goodbye I die a little aus: Seven lively arts, Musical

The John Coltrane Quintet



Thelonious Monk:

Off Minor

Thelonious Monk Quartet



Albert Mangelsdorff:

NOW Jazz Ramwong

Albert Mangelsdorff Quintett

SWR2 Musikstunde vom 20.7.2022 | Joachim-Ernst Berendt: Yeah Man! (3/5)

Mehr zur Sendung