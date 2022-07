Joachim-Ernst Berendt zum 100. Geburtstag: Yeah Man! (2/5)

Die SWR2 Musikstunde feiert den Radiomann, Buchautor, Festivalmacher, Konzertveranstalter, Platten- und Fernsehproduzent Joachim-Ernst Berendt - vor 100 Jahren wurde er geboren. Im zweiten Teil geht es um die 1960er und 70er Jahre, in denen sich Berendt mit den Berliner Jazztagen und dem American Folk & Blues Festival einen Namen als Festivalkurator machte.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Antonio Carlos Jobim:

No More Blues (Chega de Saudade)

Gary Burton (Vibrafon)



Roland T. Kirk:

nn

Roland T. Kirk (Saxofon) und Ensemble



N. N.:

Catfish Blues

Muddy Waters (Gesang, Gitarre)



John Lee Hooker:

Shake It Baby

John Lee Hooker (Gesang)



N. N.:

All Love me

Earl Hines, Teddy Wilson (Piano)



Alexander von Schlippenbach:

Globe Unity 67

Globe Unity Orchestra



Baden Powell:

Birimbau

Baden Powell (Gitarre)



Albert Mangelsdorff:

Trilogue

Albert Mangelsdorff (Posaune)

Jaco Pastorius (Bass)

Alphose Mouzon (Schlagzeug)



Arthur Johnston / Johnny Burke:

Pennies From Heaven

Violin Summit feat. Stephane Grappeli

SWR2 Musikstunde vom 19.7.2022 | Joachim-Ernst Berendt: Yeah Man! (2/5)

