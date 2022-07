Joachim-Ernst Berendt zum 100. Geburtstag: Yeah Man! (1/5)

Die SWR2 Musikstunde feiert den Radiomann, Buchautor, Festivalmacher, Konzertveranstalter, Platten- und Fernsehproduzent Joachim-Ernst Berendt - vor 100 Jahren wurde er geboren. In der ersten Folge geht es um seine Jugendjahre und seine Anfänge beim SWF in Baden-Baden.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Sammy Cahn, Jule Styne:

The things we did last summer

Freddie Hubbard (Trompete)



Fats Waller:

Honeysuckle rose

Anita O'Day (Gesang)

Benny Goodman Orchestra



Benny Carter:

Lazy Afternoon

Benny Carter (Saxofon)



Duke Ellington:

Solitude

Billie Holiday (Gesang)



Horace W. Henderson:

Big John's Special (mit Ansage)

Joachim-Ernst Berendt (Sprecher)

Orchester Kurt Edelhagen

Leitung: Kurt Edelhagen



Paul Denniker, Andy Razaf:

S'posin' (Note)

Helen Humes (Gesang) und Ensemble



N. N.:

Theme Song

Orchester Kurt Edelhagen



Richard Rodgers:

Lover aus: Love me tonight (Film)

Mary Lou Williams (Piano)

Kurt Edelhagen All Stars



Cole Porter:

Everytime we say goodbye

Caterina Valente (Gesang)

Chet Baker (Trompete)



Richard Rodgers:

Falling in love with love aus: The Boys from Syracuse, Musical (1938)

Hans Koller (Tenorsaxofon)

Roland Kovac (Piano)

Peter Trunk (Bass)

Kenny Clarke (Schlagzeug)



George Gershwin:

But not for me

Oscar Pettiford (Kontrabass)

Dusko Goykovich (Trompete)

SWR2 Musikstunde vom 18.7.2022 | Joachim-Ernst Berendt: Yeah Man! (1/5)

