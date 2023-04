Joachim Dusemond lässt einen Jazz-Song von ChatGPT schreiben

Nachhaltigkeit wird an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, großgeschrieben. Am Dach sorgt bereits eine Photovoltaikanlage für Ökostrom, bei Dienstreisen misst man die Co2-Bilanz, bei Konzerten gehören Plastikbecher mittlerweile der Vergangenheit an. Bis 2030 will die Universität sogar völlig klimaneutral sein.