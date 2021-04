Schlagzeuger Jimmy Cobb war der letzte lebende Musiker, der 1959 bei den Aufnahmen zu dem legendären Jazz-Album "Kind of Blue“ mitgewirkt hatte. Bis vor einem Jahr trat er noch regelmäßig auf. Nun ist er mit 91 Jahren gestorben.

Swinging und smooth Drummer: Jimmy Cobb Imago ITAR-TASS

Der Jazz-Schlagzeuger Jimmy Cobb ist tot. Nach Angaben seiner Frau Eleana Tee Cobb ist er am Sonntag, 24. Mai, in New York den Folgen von Lungenkrebs erlegen. Cobb spielte in seiner jahrzehntelangen Karriere mit Jazz-Größen wie Billie Holiday und Charlie Parker zusammen. Eine Zeitlang war er auch Mitglied des Miles-Davis-Sextetts, das mit seinem Album „"Kind of Blue"“ einen Meilenstein der Jazz-Geschichte und den Übergang vom Bebop-Stil zum Cool-Jazz schuf.

The last man standing Twitter, 25.5.2020, 17:17 Uhr

Der 1929 in Washington geborene Cobb arbeitete im Lauf seiner jahrzehntelangen Karriere mit Künstlern wie Dinah Washington, Clark Terry, Dizzy Gillespie und Stan Getz. Neben seiner Arbeit als Bandleader brachte er auch eine Reihe eigener Alben heraus, das letzte – "This I Dig Of You" – noch 2019.

Drummer des meistverkauften Jazz-Albums

Cobb, Vater von zwei Töchtern, war der letzte Überlebende des Sextetts um Trompeter Miles Davis. Die Jamsession von "Kind of Blue", bei der unter anderem die Saxofonisten Cannonball Adderley und John Coltrane sowie Pianist Bill Evans und Kontrabassist Paul Chambers mitwirkten, wurde bis heute mehr als vier Millionen Mal verkauft und gilt nach wie vor als das meistverkaufte Jazz-Album aller Zeiten.