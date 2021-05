Für die Pianistin Heike Bleckmann wurde ein Lied von Pauline Viardot-García zum Schlüsselerlebnis. Aus dem Ohrwurm wurde eine Faszination. Und die will die Musikerin am 8. Mai im Rahmen eines von ihr moderierten Liedkonzerts bei den Europäischen Kulturtagen Karlsruhe an das Publikum weitergeben. Im Gespräch mit SWR2 wirft sei einen Blick auf Viardot, die in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden wäre: die Komponistin und große Sänger-Darstellerin, die emsige Netzwerkerin und mehrsprachige Europäerin, die auch im deutschen Südwesten ihre Spuren hinterlassen hat. mehr...