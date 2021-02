„Diese Musik ist ganz nah an meinem Herzen und der Grund, warum ich Dirigent werden wollte“, sagt Dirigent Simon Rattle in SWR2 über Leoš Janáčeks „Jenůfa“. Auch Camilla Nylund, die ihr Rollendebut als Jenůfa gibt, zeigt sich berührt vom Schicksal der Frauenfigur. Die Premiere am 13. Februar in der Staatsoper unter den Linden in Berlin findet zwar ohne Publikum statt. Auf 3Sat können Sie das Ereignis dennoch miterleben.

Opernpremiere im Stream Leoš Janácek Jenůfa an der Staatsoper unter den Linden Berlin Zeitversetzte Ausstrahlung am Samstag, den 13. Februar 2021 um 20:15 Uhr in 3sat und im Web. Jenůfa - Ein besonders dramatisches Frauenschicksal Die rigiden Moralvorstellungen einer Dorfgemeinschaft setzen eine junge Frau unter Druck: Jenůfa ist schwanger von ihrem Geliebten Števa, der sich jedoch von ihr abwendet und sein Heiratsversprechen zurückzieht. Nachdem das Kind das Licht der Welt erblickt hat, bangt auch ihre Stiefmutter, die Küsterin des Dorfes, um Jenůfas Ruf und ihre eigene Zukunft. Als sich mit Laca ein weiterer Heiratskandidat anbietet, kommt ihr der Gedanke, dass ein Leben ohne das Kind für sie alle besser wäre. Pressestelle Bernd Uhlig Bild in Detailansicht öffnen Pressestelle Bernd Uhlig Bild in Detailansicht öffnen Pressestelle Bernd Uhlig Bild in Detailansicht öffnen Pressestelle Bernd Uhlig Bild in Detailansicht öffnen Gesellschaftliche Themen, die in Janáčeks Oper von 1904 unter die Haut gehen und in ihrer Tragik und Brisanz auch heute nicht an Aktualität verloren haben. Regisseur Damiano Michieletto fokussiert sich in seiner Inszenierung auf die Figuren und ihre Psychologie.