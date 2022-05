Jennifer Lucy Allan: Das Lied des Nebelhorns

Ein dröhnendes, einsames Geräusch, das in die Weiten des Meeres hinaushallt: Als Jennifer Lucy Allan zum ersten Mal bewusst das kolossale Gebrüll des Nebelhorns hört, ist dies der Beginn einer Obsession und einer Reise tief in die Geschichte eines Klangs, der die Identität von Küstenlandschaften auf der ganzen Welt von Schottland bis San Francisco geprägt hat. Der unvergleichliche Sound des Nebelhorns hat die Musikwissenschaftlerin und Journalistin so begeistert, dass sie mit einer Arbeit über Nebelhörner promoviert hat und in ihrem ersten Buch „Das Lied des Nebelhorns – Eine Klang- und Kulturgeschichte“ geht es um dieses außergewöhnliche Beschallungssystem. Dorothea Hußlein hat das neue Buch gelesen.