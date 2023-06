Thomas Hampson: „Jede Epoche kann durch ihre Liedermacher erzählt werden“ – Heidelberger Frühling Liedfestival startet

Beim diesjährigen Liedfestival des Heidelberger Frühlings steht der Komponist Franz Schubert zentral. Dessen Schaffen sei geprägt gewesen von der prärevolutionären Zeit in Deutschland, in der er gelebt habe. „Wir dürfen diese unwahrscheinlich wichtige Zeit des Vormärz nicht unterschätzen“, sagt der Bariton Thomas Hampson, „und da war Schubert in den 1820er Jahren mittendrin.“

Der Begriff „Vormärz“ bezieht sich auf eine Epoche in der deutschen Geschichte, die zeitlich vor der Märzrevolution zwischen 1815 und 1848 liegt. Es war eine Periode des politischen und kulturellen Aufbruchs in Deutschland, geprägt von der Unzufriedenheit mit dem restaurativen System der deutschen Fürsten und dem Wunsch nach Veränderung. „Wir können uns heute gar nicht vorstellen was es für die Künstler damals bedeutet haben muss, unter dieser eisernen Käseglocke zu leben“, so Hampson. Neben unterschiedlichen Liedkonzerten stehen öffentliche Meisterklassen der Heidelberger Frühling Liedakademie und eine Vortragsreihe mit Thomas Hampson, ein programmatischer Fokus auf den Komponisten Jörg Widmann zu seinem runden Geburtstag sowie Singer-Songwriter-Konzerte und ein mehrtägiges Lied.LAB auf dem Programm. Zum Festival Das Heidelberger Frühling Liedfestival findet vom 14. – 18. Juni in Heidelberg statt.