Um wertvolle Praxiserfahrung in einem Profiorchester zu sammeln, brauchen junge Musiker*innen auch Praktikumsplätze, die nach einem Probespiel vergeben werden. Diese sind nun oftmals ausgefallen.

Die Junge Deutsche Philharmonie - auch ihre Mitglieder unterliegen einer Altersgrenze von 28 Jahren. Junge Deutsche Philharmonie / Achim Reissner

Der Orchestervorstand der Jungen Deutschen Philharmonie (jdph) hat sich in einem offenen Brief besorgt zur Ausbildungssituation von Musikstudierenden gezeigt. In der Hochphase der Corona-Pandemie seien nahezu alle Probespiele bei den Berufsorchestern eingestellt worden, heißt es in dem Schreiben vom 31. August. Die jdph erhofft sich daher in der aktuellen Situation für "Corona-Probespiele" einen "klaren Willen und kreative Lösungsansätze seitens der Orchester."

Auch bei den Praktika kam es durch die Einstellung des Spielbetriebs der Orchester nur zu ganz wenig Einsätzen, was daher zu einer Verlängerung des Praktikums führen sollte.

"Mit einer klaren Kommunikation im Vorfeld, Hygienemaßnahmen vor Ort und am Tag des Probespiels, einer lückenlosen Organisation der Laufwege, der Einspielräume und dem eigentlichen Vorspiel kann ein sicherer und reibungsloser Ablauf gewährt werden."

Problemfeld Altersgrenze

Da die Teilnahme an einem Probespiel in der Regel nur bis zu einem Höchstalter möglich ist, fordert die jdph, dieses für ein Jahr anzuheben. Sonst würde für Musiker*innen des letzten möglichen Jahrgangs diese Möglichkeit und damit auch die Chance auf einen der wenigen Praktikumsplätze entfallen. Generell erinnert der Vorstand des selbstverwalteten Jugendorchesters an die Unverzichtbarkeit der musikalischen Ausbildung: hier "darf nicht gespart werden!"