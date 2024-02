Der wohl auffallendste Trend im aktuellen Jazz ist seine fortschreitende Globalisierung. Entstanden um 1900 in den USA als hybride Musik, ist der Jazz durch die Idee groß geworden, dass es sich immer lohnt, wenn man sich auch mit etwas Anderem beschäftigt als nur mit sich selbst. Die in der Improvisation angelegte Idee des Dialogs erleichtert es Jazzmusikern, sich anderen Stilen und Musikkulturen zu öffnen. So ist Jazz zu einer "global language" geworden. "Jazz across the border" hört auf unterhaltsam-informative Weise hin.

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Nina Simone:

Feeling Good

Ledisi & Metropol Orkest



Tali Rubinstein:

Omer

Tali Rubinstein (Blockflöte)

Tal-Even Tzur (Piano)



NK-OK :

Sweet Shop

Blue Lab Beats & Kaidi & NK-OK



Rodgers & Hart :

Spring Is Here

Michael Rodriguez (Trompete)

John Ellis (Tenorsaxofon)

Joe Martin (Kontrabass)

Obed Calvaire (Schlagzeug)



Amaro Freitas:

Sankofa

Amaro Freitas (Piano)



Louis Prima:

Sing, Sing, Sing

Japan Victor Rhythm Jokers



Maya Dunietz:

Oddetta

Maya Dunietz feat. Avishai Cohen



Ralph Towner:

Brujo

Oregon



Manuskript zur Sendung