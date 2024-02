Mit Günther Huesmann

Der wohl auffallendste Trend im aktuellen Jazz ist seine fortschreitende Globalisierung. Entstanden um 1900 in den USA als hybride Musik, ist der Jazz durch die Idee groß geworden, dass es sich immer lohnt, wenn man sich auch mit etwas Anderem beschäftigt als nur mit sich selbst. Die in der Improvisation angelegte Idee des Dialogs erleichtert es Jazzmusikern, sich anderen Stilen und Musikkulturen zu öffnen. So ist Jazz zu einer "global language" geworden. "Jazz across the border" hört auf unterhaltsam-informative Weise hin.

Antonio Carlos Jobim:

“Desafinado”

Chick Corea

St. Germain:

“Rose Rouge”

Jorja Smith

Bela Fleck:

“Snug Harbor”

Bela Fleck & Toumani Diabeté

Connie Han:

“Iron Starlet”

Connie Han

Hermeto Pascoal/arr. Steffen Schorn:

“Musica Das Nuvens E Do Chao”

The Norwegian Wind Ensemble

Steffen Schorn

Stevie Wonder:

“Overjoyed”

Rudresh Mahanthappa

Roger Hanschel:

“Bhajan”

Roger Hanschel String Thing

Michael Olatuja:

„Lagos Pepper Soup“

Michael Olatuja

SWR2 Musikstunde vom 4.7.2020 | Jazz across the border