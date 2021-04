Der wohl auffallendste Trend im aktuellen Jazz ist seine fortschreitende Globalisierung. So ist Jazz zu einer "global language" geworden. "Jazz across the border" hört auf unterhaltsam-informative Weise hin.



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Toninho Horta:

Lambrando Hermeto

Rudi Berger (Geige) feat. Toninho Horta (Gitarre)

KerenDun, Nitai Hershkovits:

Woman’s Reach

KerenDun (Gesang) / Nitai Hershkovits (Klavier)

Joey Alexander:

Salt

Joey Alexander (Keyboard)

Florian Willeitner:

Novemberlicht

Florian Willeitner (Violine)

Georg Breinschmid (Kontrabass)

Igmar Jenner (Violine)

Carlos Coqueijo, Alcyvando Luz:

E Preciso Perdoar

Gretchen Parlato (Gesang)

Omar Sosa, Monja Mahafay:

Eretseretse

Omar Sosa (Klavier) feat. Monja Mahafay (Zither)

Myele Manzanza:

Brixton Blues

Myele Manzanza Quartett

Harry Styles, Amy Allen, Tyler Johnson, Thomas Hull:

Adore You

Sachal Vasandani (Gesang)

Romain Collin (Klavier)

Anne Paceo:

Sunshine

Anne Paceo Quartett

