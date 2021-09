Jazz across the border

Entdeckungsfreudig machen wir die Ohren auf in Richtung World Jazz: Der Multiinstrumentalist Stephan Micus lädt mit dem Chokolo, einem Bass-Xylofon aus Mozambik, zu einer Reise ein in eine Klangwelt, die zugleich verzaubert und fremd wirkt. Außerdem bringen wir brandneue Veröffentlichungen von Omer Klein, Brandee Younger, Miho Hazama, dem Duo Roy Hargrove/Mulgrew Miller, Alex Sipiagin und Ballaké Sissoko.



Musikliste:



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Trad. :

Vira de Frielas

Yamandu Costa (Gitarre)

Martin Sued (Bandoneon)

Luis Guerreiro (Fado-Gitarre)



Omer Klein:

Kavana/Baghdad Blues

Omer Klein (Piano)



Stephan Micus:

Sun Dance

Stephan Micus (Chikulo)



Miho Hazama:

I Said Cool, You Said….What?

Miho Hazama & Danish Radio Big Band



Ballaké Sissoko:

Kora

Ballaké Sissoko feat. Camille



Roy Hargrove:

Blues For Mr. Hill

Roy Hargrove (Trompete)

Mulgrew Miller (Piano)



N. N. :

Reclamation

Brandee Younger (Harfe)



Alex Sipiagin:

Sight

Alex Sipiagin Quartet

