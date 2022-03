Die Stadt München hat sich vom russischen Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev, getrennt, nachdem dieser sich nicht von Putin und dessen Einmarsch in die Ukraine distanziert hatte. Gergiev gilt als Freund und Unterstützer des russischen Präsidenten. Doch eine Kehrtwende hätte ihn zum Verräter gemacht in Russland, meint Jan Brachmann, Feuilletonredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und wie Putin mit Verrätern umgeht, sei schon lange bekannt.

Warum jetzt? Gergievs Gesinnung ist lange bekannt

„Warum jetzt?“ fragen sich viele, darunter auch der Feuilletonredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Jan Brachmann, zur Entlassung von Valery Gergiev als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Gergiev hat schon die Krim-Annexion in einem offenen Brief unterstützt. 2013 unterstützte er ein russisches Gesetz gegen die 'Propaganda für nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen'. 2016 hat Gergiev ein Konzert in Palmyra gegeben – ein Zeichen der Unterstützung für Putins und Assads Politik in Syrien, findet Brachmann.

In SWR2 äußert Brachmann auch Zweifel an der juristischen Umsetzbarkeit der Entlassung. Von Gergiev selbst gäbe es keinen neuen Tatbestand, der jedenfalls bei der Eröffnung der Isarphilharmonie 2021 nicht schon bekannt gewesen sei. Allein „die politische Gesinnung eines Künstlers zum Kündigungsgrund zu machen, dürfte in Deutschland ziemlich problematisch werden“.

Die Forderung nach Distanzierung ist wirklichkeitsfremd

Anna Netrebko, die als Sopranistin von Valery Gergiev entdeckt wurde, hat sich auf Instagram gegen den Krieg ausgesprochen. Dazu äußerte sie auch, es sei nicht legitim, Künstler nach ihrer Gesinnung zu befragen. Jan Brachmann kann das Bedürfnis nach Distanzierung verstehen. „Es erscheint einem unerträglich, dass hier Künstler musizieren, die diesen Krieg gutheißen und die den Präsidenten hinter diesen Krieg unterstützen“.

Andererseits meint Brachmann: „Aber das Verlangen danach geht davon aus, dass die entsprechenden Akteure in Russland frei reden und sich frei verhalten können“. Davon könne man nach so vielen politischen Morden in Russland nicht ausgehen, sagt Brachmann. Es sei grob fahrlässig, gar wirklichkeitsfremd, das von ihnen zu fordern.

Es ist fast lebensgefährlich, auf jeden Fall freiheitsgefährdend, wenn man gegenwärtig in Moskau vor der ukrainischen Botschaft allein nur Blumen niederlegt. Da darf man nicht erwarten, dass Menschen, die Verantwortung tragen für andere Mitarbeiter oder Familienmitglieder sich frei äußern und sich von Putin distanzieren können.

Die Wirkung der Prominenz kann Putin gefährlich werden

„Was Putin am Gefährlichsten werden kann, ist, glaube ich, gerade Prominenz und Aufmerksamkeit von Widerstand“, findet der Journalist. Denn „wir müssen davon ausgehen, dass die russische Bevölkerung wenig davon mitbekommt, wie über diesen Krieg im Ausland berichtet wird“.

Glücklicherweise gibt es diesen Widerstand aus der Kultur im Inland. Russische Künstler*innen haben eine Petition an den russischen Präsidenten auf den Weg gebracht. Darin fordern sie, den Krieg gegen die Ukraine sofort zu beenden. Unter den Unterzeichnern sind namhafte Künstler*innen und Akteure, wie der Intendant des Bolschoi-Theaters, Wladimir Urin.

Zum Widerstand gehört sehr viel Mut. Und diesen Mut kann eigentlich niemand diesen Leuten abverlangen, der – wie wir – von amerikanischen Raketen geschützt, sich in einer moralischen Komfortzone befindet.

Russische Künstler brauchen Zeit, Unterstützung und keinen Druck

Einige der Unterzeichner*innen, wie der Geiger Vladimir Spivakov und die populäre Schauspielerin Alisa Freindlich haben früher Putins Politik unterstützt. Es sei also auch möglich, die Seiten zu wechseln, erläutert Brachmann. Diese Möglichkeit müsse man russischen Künstler*innen im europäischen Ausland ganz ohne Druck geben.

Man kann ja auch die Zusammenarbeit mit solchen Künstlern erst einmal aussetzen. Man kann den Künstlern selbst Zeit geben, sich zu positionieren. Sie brauchen ganz gewiss Zeit, sich darüber klar zu werden, welche Risiken sie eingehen können und wie sie ihre Zukunft gestalten wollen.

Im Falle Gergiev wäre eine elegantere Lösung möglich gewesen

Mit Valery Gergiev hätte man in München eine bessere Lösung finden können, findet Jan Brachmann. „Man hätte ihn gewissermaßen diplomatisch aus der Verantwortung für das Orchester und auch aus der Präsenz entlassen können, statt ihn geradezu bloßzustellen“.

Denn bei aller Kritik, die Brachmann zu Gergievs politischer Positionierung auch teile, gehöre Gergiev zu einem Kreis von Künstlern, die persönlich sehr stark von Putins Unterstützung profitiert hätten. „Gerade so ein Mensch steht unter besonderem Druck, wenn er sich öffentlich lossagt von so einem Förderer. Der gilt dann als Verräter. Und wie Putin mit Verrätern umgeht, das haben etliche Fälle der letzten 20 Jahre schon gezeigt.“