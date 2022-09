Jamila Al Yousef: „Komposition als gemeinsamen Prozess sehen“

Musik ist etwas, was seit ich denken kann, immer da war in meiner Familie. Also meine Eltern spielen kein Instrument, aber lieben es, Musik zu hören und zu tanzen. Es gibt ein Video, wo ich mich mit anderthalb Jahren an einer Schrankwand festhalte und noch bevor ich laufen konnte zu irgendeinem brasilianischen Stück getanzt habe.

Und diese Liebe zur Musik und auch zur Bewegung und zum Tanz haben mich ganz früh geprägt und dann auch erst mal dazu geführt, dass ich mit vier, fünf Jahren angefangen habe, Ballett zu tanzen. Das war angeschlossen an die lokale Musikschule, und dadurch habe ich dann bis zu meinem Abi verschiedenste Instrumente dort gespielt und auch ein Bandprojekt gestartet. Also Schlüsselerlebnis war auf jeden Fall die Liebe zur Musik in meinem Umfeld.