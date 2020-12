Der "Preis der deutschen Schallplattenkritik“ e.V. ist ein unabhängiger Zusammenschluss von deutschsprachigen Kritikern. Die Jahrespreise gelten als eines der hochkarätigsten Gütesiegel in der Musikwelt.

Der Preis der deutschen Schallplattenkritik e.V. gab am Freitag, 4. Oktober, die Jahrespreise 2019 bekannt. 134 Titel waren von der Gesamtjury vorgeschlagen worden, 129 davon schafften es auf die Longlist, 11 wählte der Jahresausschuss für einen Preis aus. Ein Preis ging an das SWR Experimentalstudio in Freiburg. Gewürdigt wird dabei die CD-Produktion mit dem Klavier-Duo GrauSchumacher und die Realisierung der Komposition "Le temps, mode d’emploi“ von Philippe Manoury. Das Freiburger SWR-Experimentalstudio setzte dabei Live-Elektronik ein und schuf eine abenteuerliche Reise durch virtuelle Klanglandschaften, heißt es zur Begründung.

Weitere Jahrespreise 2019 gehen an die Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla, ihr City of Birmingham Symphony Orchestra und die Kremerata Baltica für ihre Interpretation zweier Symphonien Mieczysław Weinbergs; an den Dirigenten Guillaume Tourniaire und sein Genfer Ensemble für die Wiederentdeckung der Oper "Ascanio" von Camille Saint-Saëns und an den Komponisten und Pianisten Reinbert de Leeuw und das Collegium Vocale Gent für die Zweiteinspielung der "Via Crucis" von Franz Liszt.

Preisverleihung bei Konzerten

Die Jahrespreise der deutschen Schallplattenkritik für verschiedene Musikrichtungen der besten Produktionen des zurückliegenden Jahres werden von einem juryübergreifenden Gremium ausgewählt, zu dem 2019 unter anderem Max Nyffeler, Wolfgang Schreiber und Eleonore Büning gehörten. Die elf Jahrespreise werden im Rahmen öffentlicher Konzertauftritte an die Preisträger verliehen.