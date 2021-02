Neben der Vergabe der regelmäßigen Auszeichnungen zur "Orgel des Monats" und der "Orgel des Jahres" unterstützt die Stiftung Orgelklang auch Gemeinden bei der Finanzierung ihrer Kirchenorgeln.

Eine von 14. Die Walcker-Orgel aus dem Jahr 1913 mit ihrem Spieltisch in der Lorenzkirche in Großgartach (Landkreis Heilbronn): Unterstützt mit 5000 Euro durch die Stiftung Orgelklang Stiftung Orgelklang

Mit 58.800 Euro konnte die Stiftung Orgelklang im vergangenen Jahr die Wiederherstellung historischer Kirchenorgeln unterstützen. Dies geht aus dem Jahresbericht der Stiftung hervor, der am Freitag, 14. August, veröffentlicht wurde. Der zuständige Vergabeausschuss konnte damit lediglich 14 von 35 Förderanträgen positiv beschließen.

Kaum Erträge aus dem Stiftungskapital

Die Stiftung Orgelklang gehört zur Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland. Sie wurde 2007 gegründet, um die "Erhaltung und Wiederherstellung von historischen Orgeln in evangelischen Kirchengebäuden in Deutschland zu fördern". Aufgrund der schon lange andauernden Niedrigzinsphase ist die Stiftung allerdings vermehrt auf Spenden angewiesen. Die Zinserträge aus dem Stiftungskapital "sind in der Tat nicht der Rede wert," so der zuständige Stiftungsreferent Ulrich Hacke.

"Da sich die Niedrigzinsphase vermutlich bis auf weiteres nicht ändern wird, sind Stiftungen wie wir in Zukunft noch stärker auf ihre Unterstützerinnen und Unterstützer angewiesen." Ulrich Hacke, Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland

Vier Orgeln in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Die 2019 unterstützten Kirchengemeinden liegen je hälftig in den neuen und alten Bundesländern. Die 14 Förderungen zwischen 1.500 und 15.000 Euro sind jeweils nur Teilfinanzierungen der oftmals kostspieligen Orgelrestaurierungen. Allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Partner einsteigen, "sobald die Stiftung Orgelklang mit im Boot ist.", weiß Ulrich Hacke. In Baden-Württemberg wurden laut Stiftungsbericht Orgeln in Großgartach und Straubenhardt-Langenalb gefördert, in Rheinland-Pfalz in Eisenberg und in Kandel.