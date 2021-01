per Mail teilen

Anfang Oktober gab das Theater Maggio Musicale Fiorentino zwei Ehrengäste für ein Konzert im Januar 2021 bekannt: Plácido Domingo und James Levine. Beiden wird sexuelle Belästigung, im Fall von Levine sogar Missbrauch in mehreren Fällen vorgeworfen. Dirigent Zubin Mehta und Theaterleiter Alexander Pereira begründen ihre Entscheidung als Rettungsaktion für die vermeintlich zu Unrecht öffentlich verunglimpften Künstler. Ist die #MeToo-Debatte schon wieder verpufft oder gar nicht erst angekommen im Klassikbetrieb? Ida Hermes mit einem Kommentar.

In der Klassikwelt gilt: Wer unverfroren auftritt, handelt nicht eigenverantwortlich, sondern als Vertreter*in der Kunst auf Erden. Wutausbrüche? Dann schon okay. Belästigung? Machtmissbrauch? Auch große Künstler*innen machen Fehler.

Die unantastbaren Vertreter der Kunst auf Erden

Seit kurzem gibt es zwei neue Figuren in diesem Spiel: Alexander Pereira, Intendant des Maggio Musicale Fiorentino und Ehrenpräsident Zubin Mehta. Die beiden haben sich für die kommende Saison ins Zeug gelegt, sie wollen „kühne Projekte“ wagen. Zwei Ehrengäste sollen im Januar die Staubschicht aus dem Florentiner Opernhaus pusten: Trommelwirbel für Plácido Domingo und James Levine!

Das klingt wie ein schlechter Witz. Denn gegen beide Künstler, Domingo und Levine, gibt es massive Vorwürfe wegen sexueller Belästigung. Nicht genug, dass sie nun in Florenz auftreten sollen. Mehta und Pereira tarnen ihre Entscheidung auch noch als Rettungsaktion.

Konzert als Rettungsaktion für vermeintliche Opfer der Öffentlichkeit

Er versuche die zu schützen, die verteufelt werden, meint Pereira. Und Mehta kommentiert, die US-Medien hätten Levine und Domingo ruiniert – und alles nur wegen Klagen, die nach 30 Jahren von – in seinen Augen – gescheiterten Künstler*innen stammten. Das klinge nach Rache.

Nach Rache, wow! Das klingt fast so, als könnte man gesettelte Persönlichkeiten im Kulturbetrieb mit Missbrauchsvorwürfen mal eben ins Off katapultieren. Die vorgeblich von den Übergriffen Betroffenen müssen deshalb mit Lügen-Vorwürfen leben. Und der Scham, sich öffentlich geoutet zu haben. Wer würde sich dem ohne Not aussetzen?

Wer sind die Opfer der #metoo-Debatte um Domingo und Levine?

Schauen wir dagegen an, was Domingo und Levine erlebt haben, als die Missbrauchsaffären durch die Medien gingen. Für Plácido Domingo ist der Druck größer und größer geworden. Zu groß: Erst bestreitet er die Vorwürfe, dann entschuldigt er sich formal. Und gibt weiter unbeirrt Galakonzerte auf den Bühnen Italiens und der Welt – die kann man schon allein aus künstlerischer Sicht fragwürdig finden.

Und James Levine? Die Beweislast der internen Untersuchungen an der Metropolitan Opera, muss erschütternd gewesen sein. Er bekommt eine Kündigung – und kassiert 3,5 Millionen Dollar Abfindung. Die MET ist durch die Corona-Krise jetzt in Geldnot geraten – die Spielzeit abgesagt, Orchester und Chor sind entlassen. Ob Levine einen Beitrag leisten wird in der Krise? Wohl kaum.

Respekt für eine ungeklärte und sensible Situation

Weder Domingo noch Levine sind in Not – trotzdem dieser Rettungsversuch, diese medienwirksame Absolution aus Florenz. Wenn man das Fehlverhalten dieser Künstler nicht anerkennen möchte und den mutmaßlichen Opfern keinen Glauben schenkt, dann sollte es zumindest eines geben: Respekt für eine Situation, die man nicht einschätzen kann. Einen wohltuenden Zwischenzustand – ohne Hass, aber auch ohne Ehrerbietung. Einfach im Sinne der Sache denken: Und die Künstler*innen einladen, die jetzt eine Bühne verdienen. Die wirklich Rettung brauchen.