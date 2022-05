Isabelle Faust und Alexander Melnikov spielen Werke von Beethoven

Beethovens letzte Violinsonate wurde kurz nach den berühmten Briefen an die "Unsterbliche Geliebte" geschrieben, entsteht aus einem zarten Ruf und endet mit Variationen, der elegantesten Verknüpfung von subtiler Kunst und Hörvergnügen. Die knappe, klare Form entsprach dem Geschmacksideal jener Josephine von Brunsvik, die manche für eben jene "Unsterbliche Geliebte" halten, und in deren Hauskonzerten alle anderen Violinsonaten erklangen, auch die drängende in a-Moll und die lyrische in F-Dur, die wie ein komplementäres Paar zusammengehören.

