Die Katze schnurrt zu Schubert, der Hund flieht bei Wagner und der Kanarienvogel tiriliert zu Händel. Kühe sollen sogar mehr Milch geben bei Mozart-Beschallung. Aber stimmt das überhaupt oder ist das nur unsere Projektion? Der Nürnberger Musik-Professor Martin Ullrich weiß, welche Tiere welche Musik lieben.

Tiere mögen Musik, aber nicht unbedingt das, was wir Menschen darunter verstehen, sagt Martin Ullrich. IMAGO imagebroker

Tiere lieben Musik, aber nicht unbedingt die der Menschen

Ulla Zierau: Herr Ullrich, Sie erforschen an der Uni in Nürnberg das Musikverhalten von Tieren. Menschen lieben Musik, aber wie ist es bei den Tieren?

Martin Ullrich: Auch Tiere lieben Musik, allerdings nicht unbedingt die Musik, die wir Menschen machen. Da gibt es inzwischen ausgiebige Versuchsreihen. Unterschiedliche Tiere haben ganz unterschiedliche musikalische Geschmäcker und Vorlieben, wie wir das ja auch von uns selber kennen.

Ulla Zierau: Wie sehen solche Untersuchungen aus?

Martin Ullrich: Es gibt da zum Beispiel einen tollen Versuch mit List-Affen, die die menschengemachte Musik eigentlich nicht mögen. Ein Musiker hat Musik komponiert, deren Melodien, Rhythmen und anderen Parameter den Lauten dieser Affen ähnelt. Und diese Musik mochten die Affen.

Das ist ein sinnvoller Versuchsaufbau, aber es gibt aber auch ganz grauenhafte Versuche, wo Ratten im Labor tagelang immer die gleiche Mozart-Sonate vorgespielt wird. Das wäre für Menschen Qual und Folter, und das ist es sicher auch für Tiere.

Das Gespräch mit Martin Ullrich in voller Länge

Mäuse singen sehr ausdrucksvoll, doch der Mensch kann sie nicht hören

Ulla Zierau: Gibt es denn Erkenntnisse darüber, wie Tiere Musik wahrnehmen? Sie sagten ja schon, dass sie auf Tonhöhe und Melodie unterschiedlich reagieren.

Martin Ullrich: Darauf kann ich gar keine einfache Antwort geben, weil das bei unterschiedlichen Tieren auch tatsächlich so unterschiedlich ist.

„Wir Menschen neigen ja dazu, unsere Sinneswahrnehmungen so ein bisschen unüberlegt auch auf andere Lebewesen zu übertragen.“

Erst seit gut 20 Jahren weiß man, dass Mäuse sehr ausdrucksvoll singen, das klingt für unsere Ohren wie Vogelgesang. Die singen aber bei etwa 50.000 Herzfrequenz – das ist Ultraschall – das hören wir nicht. Wir müssen uns das mit technischen Mitteln transponieren.

Welche Tiere mögen welche Musik? Ratten wippen zu Musik von Mozart, Lady Gaga und Queen. Sie haben nicht nur ein gutes Rhythmusgefühl, sondern reagieren auch auf ähnliche Rhythmen wie wir Menschen. Vögel, denen bei einer Futterstationen verschiedenen Musikrichtungen vorgespielt wurden, blieben zumeist bei klassischer Musik am längsten sitzen. Finken und Spatzen zeigten stattdessen eine Vorliebe für Metallica. Kühe sollen bei langsamer Musik mehr Milch produzieren. Aber das ist laut Aussage von Martin Ullrich nur ein „schöner Traum vom Mozart-Effekt“ und schon wieder überholt. Man vermutet, dass die Menschen, die bei den Versuchen mit im Stall waren, den Unterschied gemacht haben. Katzen haben ein viel empfindlicheres Gehör als wir Menschen und mögen wohl die meiste Musik für Menschen nicht. Es gibt spezielle Katzenmusik, deren Frequenzen und Geschwindigkeiten den Katzen besonders gefallen soll. Weiße Haie reagieren stark auf die Musik von AC/DC. Es sind aber wohl eher die Vibrationen im Wasser, auf die sie reagieren.

Besitzen Tiere eine Art „musikalische Vorsprache“?

Ulla Zierau: Tiere kommunizieren mit Lauten, aber kann man das mit Musik vergleichen? Nehmen Tiere diese Kommunikation als Musik wahr?

Martin Ullrich: Da müssen wir gedanklich ein bisschen in unsere Stammesgeschichte zurückgehen und fragen, wie Musik und Sparche entstanden sind. Ich neige zu der Hypothese, dass unsere Sprache und unsere Musik eine gemeinsame evolutionäre Wurzel haben.

„Und das könnte bei Tieren so ähnlich sein, das es vor der Differenzierung in eine semantische Sprache und eine Musiksprache eine „musikalische Vorsprache“ gab, in der Kommunikation und Ästhetik stärker waren.“

Nicht alle Wale singen gleich: Tiere haben unterschiedliche Klangkulturen

Ulla Zierau: Es könnte also sein, dass es bei der tierlichen Vokalisation auch eine Art Tonarten-Charakteristik gibt?

Martin Ullrich: Tiere haben Kulturen – das hat nicht die Musikwissenschaft rausgefunden, sondern die biologische Forschung. Sie haben Klangkulturen, „Soundscapes“, wie man neudeutsch sagt, sie leben in einer klanglichen Umwelt, die sich nach den jeweiligen Lebensverhältnissen richtet.

„Die singen nicht alle gleich, die haben bestimmte Kulturen, je nach Lebensweise, Sozialverhalten und Standort.“

Wir waren ganz stolz, als wir vor Jahrzehnten herausgefunden haben, dass Wale singen. Dann hat man aber herausgefunden: Die singen nicht alle gleich, die haben bestimmte Kulturen, je nach Lebensweise, Sozialverhalten und Standort. Und das kann man sicherlich, wenn man es abstrahiert, mit unterschiedlichen Dialekten, vielleicht sogar Sprachen oder Musikstilen vergleichen.

Geben Kühe mit Mozart mehr Milch? Wohl eher nicht

Ulla Zierau: Kann man dann auch sagen, die Haustiere haben sich dem Menschen auch schon im Musikgeschmack angepasst? schon etwas angepasst, vielleicht auch

Martin Ullrich: Mit Sicherheit. Jeder von uns kennt Anekdoten, hat vielleicht erlebt, das Hunde in den Gesang einstimmen, Katzen sich zur Musik verhalten. Die Frage ist halt immer: Was ist wirklich die Wirkung von Musik? Und was ist Wirkung eines die Musik einbettenden Verhaltens?

Auch das Kühe geben mehr Milch, wenn sie Mozart hören, ist natürlich ein schöner Traum vom Mozart-Effekt, den die Musikforschung lange geträumt hat. Aber nach derzeitigem Forschungsstand ist es wohl so, dass die Kühe dann mehr Milch geben, wenn sie mit den netten Leuten zusammen sind, die so gerne Mozart hören und sich entspannt verhalten.

Komponist mit Vorbildcharakter: Messiaen hat Tiermusik ernst genommen

Ulla Zierau: Es viele Beispiele der Imitation von Tierlauten in der Musik – vom Barock bis in die neue Musik, vom Kuckuck über die Pferden bis zu den Elefanten Haben Sie da ein Musikstück, das Ihnen ganz besonders gefällt?

Martin Ulrich: Man kann die Frage eigentlich nicht beantworten, ohne Olivier Messiaen zu nennen, den Avantgarde-Komponisten im Frankreich des 20. Jahrhunderts. Der hat wie fast kein anderer Tiermusik nicht nur in seine Kompositionen integriert, sondern sie in einer Weise ernst genommen, wie das aus meiner Sicht Vorbildcharakter hat. Insofern nenne ich das „Quartett für das Ende der Zeit“, dass Messiaen als Kriegsgefangener in einem deutschen Lager geschrieben hat. Der Morgengesang einer Amsel und einer Nachtigall hatten ihn inspiriert, in dieser schweren Lebenssituation eine Musik der Hoffnung zu komponieren.

Professor Martin Ullrich forscht an der Hochschule für Musik in Nürnberg zum Schwerpunkt „Human-Animal-Studies“.

Gekürzte Textfassung des Gesprächs mit Professor Martin Ullrich in SWR2 Treffpunkt Klassik am 27. Februar 2023.