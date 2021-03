per Mail teilen

Internationales Festival Heidelberger Frühling Retro

Fauré Quartett

Toshio Hosokawa:

Klavierquartett "The Water of Lethe"

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Klavierquartett Nr. 2 f-Moll op. 2

Robert Schumann:

Klavierquartett Es-Dur op. 47

(Konzert vom 19. April 2016 in der Alten Aula der Universität Heidelberg)

Sein 25-jähriges Jubiläum hätte schon 2020 gefeiert werden sollen. Nun musste das Internationale Festival Heidelberger Frühling auch im Jahr 2021 alle Konzerte absagen. Damit musste das renommierte Festival in Heidelberg, das voller Kreativität und nimmermüder Veränderungen neue Konzertformate und Ideen mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern generiert, bereits im zweiten Jahr in Folge coronabedingt pausieren. Anlässlich des 20-jährigen Jubliäums 2016 konzertierte das Fauré Quartett in Heidelberg u. a. mit der Uraufführung eines Werks von Toshio Hosokawa.