In Ungleichheit vereint – George Sand und Frédéric Chopin

Von franko-flämischer Vokalpolyphonie bis Free Jazz, von japanischer Noise Music bis Polit-Hiphop, von balinesischen Tranceklängen bis Glitch: Alles Alte und Neue hat seinen Platz in der Gegenwart - nicht nur im gigantischen Gedächtnis des Internets, sondern auch in den Köpfen einzelner Individuen. Vor allem Akteure der Neuen Musik haben oft einen bemerkenswert viel- und abseitigen Musikgeschmack, der in alle Richtungen weist. Die JetztMusik-Reihe {Schnittmenge} ist ein Ort für solche raffinierten Geschmacksexplosionen. In kommentierten Playlists stellen Künstler*innen ihre Entdeckungen vor.

Mona

Sunbeams on your car (2017)

Moderat

Rusty Nails (2009)

Apparat

Ash / Black Veil (2011)

Hans Unstern

Bonbons aus Plastik (2020)

Gustav Mahler

2. Sinfonie (1888–1894), 5. Satz: Im Tempo des Scherzos. Wild herausfahrend – Langsam. Misterioso

Wiener Philharmoniker, Wiener Singverein (Leitung: Pierre Boulez)

Alexander Schubert

Acceptance (2018)

Carola Schaal, Alexander Schubert

Clipping feat. Mariel Jacoda

get up (2014)

Billie Eilish

Oxytocin (2021)

Raphael Vanoli

Perrine (2017)

Christoph M. Hamann

Filmkunst 2 (2021)

Marie Davidson

Marie Davidson

work it (2018)