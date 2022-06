Impressionen aus Norwegen

Von Anette Sidhu-Ingenhoff

Bergen, Stavanger, Trondheim - Fjorde, Küsten, Inseln. Da zieht so einiges vor dem inneren Auge vorbei. Die Impressionen rund um Norwegen führen von Edvard Griegs Peer Gynt bis zu Tänzen der Wikinger, mittelalterliche Runengedichte inklusive … (SWR 2021)



Edvard Grieg:

Ausschnitt aus Peer Gynt, Szenische Musik für Soli, Chor und Orchester op. 23

Philharmonischer Chor Oslo

London Philharmonic Orchestra

Leitung: Per Dreier

Rolf Wallin:

"SINK" aus Seven Disobediences für Klavier und Ensemble

Ensemble Cikada

Kenneth Karlsson (Klavier)

Leitung: Christian Eggen

(Donaueschinger Musiktage 2018)

Mari Boine:

Gulan du (Hearing you)

Mari Boine, Gesang

Traditional:

Tanzmelodien der Wikingerzeit

Gunnar Stubseid (Hardanger Fiddle)

Miriam Andersén (Singstimme, Harfe)

Ale Møller (Mandora, Flöte)

Edvard Grieg:

Tanz der Lämmer (Killingdans) aus Haugtussa op. 67

Gunilla Süssmann (Klavier)

Tine Thing Helseth (Trompete)

Anonym:

Storeslatten

Ensemble Spindel

Sigrid Moldestad (Fiddle, Gesang)

Dagfinn Andersen (Klavier, Gesang)

Olav Tveitane (Gitarre, Zitter, Keyboard, Gesang)

Liv Merete Kroken (Fiddle)

Ivar Kolve (Perkussion, Marimbafon)

Nils Tveitt:

"O seid alle herzlich willkommen" aus Volksweisen aus Hardanger-Suite Nr. 1 op. 151

Stavanger Symphony Orchestra

Leitung: Eivind Aadland

Alban Berg (Henrik Ibsen):

Spielleute aus Jugendlieder Bd. I

Hélène Lundqvist (Sopran)

Philip Vogler (Klavier)

Kari Bremnes:

Det som ennu ikkje har et navn

Kari Bremnes (Stimme)

Bengt Egil Hanssen (Keyboard, Gesang, Programming)

Børge Petersen-Øverleir (Gitarre)

Hallgrim Bratberg (Gitarre)

Petter Waldemar Nohr Unstad (Bass)

Børre Flyen (Schlagzeug)

Traditional:

Jeg har sa lun en hytte

Nils Økland Viola, Fiddle

Sigbjørn Apeland, Piano, Harmonium

Kirsti Huke, Tore Brunborg:

Ease

Ensemble: Scent Of Soil

Kirsti Huke (Gesang, Rhodes)

Tore Brunborg (Saxofon, Rhodes)

Petter Vågan (Gitarre)

Rune Nergaard (Electric Double Bass)

Gard Nilssen (Schlagzeug, Perkussion)

Bjarne Slogedal:

For Guds folk er hvilen tilbake

Nordic Voices

Ernst Reijseger:

Northern lights

Ensemble: Forma Antiqva

Johan Halvorsen:

Volkstanz für Orchester aus Fossegrimen, Musik zum Schauspiel von Sigurd Eldegard op. 21

Stavanger Symphony Orchestra

Nils Okland (Hardanger-Fiedel)

Leitung: Eivind Aadland

Edvard Grieg:

3. Satz: Allegro moderato e marcato aus Klavierkonzert a-Moll op. 16

Leif Ove Andsnes (Klavier)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Mariss Jansons