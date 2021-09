„Schwangere sollten Musik am besten fest in ihren Alltag integrieren“, sagt die Geburtsmedizinerin Birgit Arabin. Sie ist Professorin an der Berliner Charité und startet an diesem Wochenende ein ungewöhnliches Konzert- und Forschungsprojekt in Kooperation mit der Berliner Philharmonie. In SWR2 berichtet sie, wie in Konzerten, Sing- und Tanzkursen Schwangere für klassische Musik sensibilisiert werden sollen – und warum dabei ausgerechnet die Klänge von Wolfgang Amadeus Mozart eine tragende Rolle spielen. mehr...